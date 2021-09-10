Кошка вернулась домой после собственной кремации

Daily Mail: кошка в Ирландии пришла домой через несколько часов после своей кремации

Кошка в ирландском городе Белфаст пришла домой через несколько часов после собственной кремации. Об этом сообщает издание Daily Mail.

37-летний Фредди и 40-летяя Шинейд О’Клириг были обеспокоены, когда их 14-летняя кошка Симба некоторое время не возвращалась домой. Вскоре они нашли на дороге перед своим домом мертвую черную кошку с таким же, как у Симбы, белым пятном на груди.

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Безутешные хозяева решили, что их кошка умерла, и отвезли тело к ветеринару, чтобы кремировать его. Они провели траурную церемонию, которая обошлась им в 60 фунтов (6 тысяч рублей), и купили надгробный камень для умершего питомца за 25 фунтов (2,5 тысячи рублей).

«Она жила с нами всю свою жизнь, и мы решили, что она заслуживает достойных похорон, потому что была важной частью нашей семьи. Мы взяли ее на третий день рождения нашего старшего сына Коннелла, поэтому он даже не помнит себя без нее», — рассказала Шинейд.

Пока семья утешала своих убитых горем сыновей, настоящая Симба чудесным образом пришла домой.

На записи с камеры наблюдения виден момент, как животное приходит домой, и Коннелл воссоединяется со своим питомцем. Парень выглядит ошарашенным. Он берет на руки Симбу и бежит домой, чтобы поделиться находкой со всеми.

«Мы успели рассказать младшему сыну, что все умершие собаки и кошки попадают на радугу, когда умирают, и возвращение Симбы полностью разрушило его иллюзию. Теперь он думает, что все умершие питомцы возвращаются», — отметила женщина.

Семья решила при помощи соцсетей поискать хозяев той кошки, которую они кремировали.

О путанице с похоронами кошки узнал весь город, и Шинейд стала получать послания даже из Америки. «Я написала о произошедшем в соцсетях, и когда на следующий день Фредди пошел на работу, люди мяукали ему, а мой телефон разрывался», — сказала она.

Ранее сообщалось, что кот вернулся к жительнице канадского города Саскатун, провинция Саскачеван, через девять месяцев после того, как хозяйка кремировала его. Кот оказался здоров, хотя у него отсутствовал зуб.