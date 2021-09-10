Кризис в украинском «Нафтогазе» обеспокоил США

Власти США обеспокоены «кризисом руководства» в украинской государственной компании «Нафтогаз», ситуацию необходимо разрешить, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, пишет ТАСС.

«Мы понимаем их усилия (…) по поиску решения, соответствующего принципам [корпоративного] управления, которые предусмотрены Организацией экономического сотрудничества и развития и обеспечат рациональное управление "Нафтогазом". Мы призываем к спешному продвижению вперед этих усилий», — сказал представитель ведомства.

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Указав на продолжение «российской агрессии», Прайс отметил, что «Украине не нужны вопросы о ее приверженности принципам корпоративного управления», и приветствовал участие украинских властей в урегулировании ситуации.

В конце апреля правительство Украины уволило с должности главы компании Андрея Коболева и назначило на пост Юрия Витренко. Причиной назывались неудовлетворительные результаты деятельности в 2020 году. Однако в июне Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) обнаружило нарушения при назначении Витренко и потребовало отменить соответствующее распоряжение кабмина. С позицией агентства не согласился суд, остановив действие его предписания о прекращении контракта с Витренко. В сентябре стало известно, что украинский кабмин подтвердил получение заявлений об отставке трех независимых членов наблюдательного совета компании.

