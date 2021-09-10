«Единая Россия» внесет законопроект о пожизненном сроке за педофилию

Хинштейн: депутаты «Единой России» внесут в Госдуму закон о пожизненном сроке за педофилию

«Единая Россия» внесет в Государственную думу законопроект о расширении пожизненного лишения свободы за педофилию. Об этом в пятницу, 10 сентября, в своем Telegram-канале написал депутат Александр Хинштейн.

«Кемеровское дело должно стать последней трагедией, когда от рук ранее судимого преступника гибли бы дети. Необходимо раз и навсегда положить этому конец», — заявил он.

Наряду с ним авторами инициативы стали глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Согласно законопроекту, пожизненное заключение грозит за сексуальное преступление в отношении несовершеннолетних, сопряженное с насилием, тяжкими последствиями или совершенное в отношении двух и более лиц. Кроме того, такое же наказание предусмотрено за любое повторное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Авторы инициативы также предлагают повысить возраст потерпевших. Согласно действующим нормам, ими могут быть только дети младше 14 лет.

6 сентября 2021 года в Киселевске две одноклассницы не пришли домой из школы. В ночь на 7 сентября родители заявили в полицию о пропаже детей. Было возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехали следователи по особо важным делам и криминалисты.

Сотрудники полиции в течение нескольких часов установили личность подозреваемого в убийстве двух школьниц, отследив его по камерам видеонаблюдения. Его оперативно задержали и доставили в отдел полиции. Тела детей были обнаружены в заброшенном доме. Подозреваемый сознался в том, что изнасиловал и убил двух девочек.