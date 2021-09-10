Ипотечный брокер дал советы по покупке жилья после повышения ключевой ставки ЦБ

После повышения ключевой ставки Центробанка цены на жилье в России упадут, спрогнозировал ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута, пишет NEWS.ru.

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По словам эксперта, это приведет к повышению ипотечных ставок. Вслед за увеличением процентов на ипотеку вырастут ставки и по потребительским кредитам, уверен специалист. Он призвал россиян не ждать падения ставок по ипотечным кредитам в ближайшие месяцы. «Скорее наоборот, они вырастут примерно на 0,5 процента. А вот стоимость жилья немного упадет, так как будет падать спрос», — дал советы по покупке жилья после повышения ключевой ставки ЦБ ипотечный брокер.

Аналитик добавил, что это снизит риски образования «мыльных пузырей» на первичном рынке, так как около 90-95 процентов нового жилья в России покупается с привлечением ипотеки. Ракута прогнозирует, что цены на квадратный метр снизятся к концу 2021 года на 5-10 процентов. По его словам, застройщики, скорее всего, не решатся показывать понижение сразу, они будут подавать его под видом скидок.

В пятницу, 10 сентября, Центробанк поднял ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6,75 процентов годовых.

