Украинец устроил кладбище на захваченных землях

62-летний житель Львова Ярослав Мартынов захватил земли садово-огородного кооператива, на которых устроил нелегальное кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

По словам пострадавших садоводов, Мартынов уничтожил их фруктовые деревья и цветы. Украинец признался, что действительно хоронит умерших на захваченной территории, однако от своей деятельности отказываться не собирается. Он подчеркнул, что платит все налоги.

«Мне негде было людей хоронить, на улице коронавирус, смертность увеличилась вдвое. Я написал обращение в городской совет по расширению кладбища. Два года прошло, я ответа так и не получил. Мне было негде хоронить, и я сунулся самовольно», — объяснился Мартынов в интервью изданию Zaxid.

Сообщается, что в настоящее время на территории уже есть 360 захоронений и 40 склепов. Возбуждено уголовное дело по статье о самовольном занятии земельного участка. Мартынову грозит штраф от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов или арест на срок до шести месяцев.

