На Украине из трудового рабства освободили 120 человек

В Днепре украинские силовики освободили из рабства 120 человек

В украинском Днепре правоохранители освободили из трудового рабства 120 человек, которых удерживала местная преступная группировка. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции республики.

По информации правоохранителей, злоумышленники предлагали гражданам якобы официальное трудоустройство на агропромышленном предприятии в Днепропетровской области с питанием и жильем, а также заработной платой в размере от 3 до 4 тысяч гривен (от 8 до 10 тысяч рублей). Своих жертв они находили на железнодорожных вокзалах Киева, Днепра и Одессы.

Затем заложников расселяли в полуразрушенных домах и заставляли работать по 12-16 часов в сутки в производственно-складских помещениях и на полях в сезон сбора урожая. «Попытки работников самовольно покинуть территории предприятия жестко пресекались», — рассказал глава полиции Киева Иван Выговской. Он отметил, что никакого жалования работники не получали и питались испорченными продуктами.

Полицейский добавил, что преступникам — женщине и четырем мужчинам — грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что украинские силовики освободили троих мужчин, которых в селе Вербаев Волынской области удерживала в рабстве 60-летняя женщина. Отмечается, что будущих рабов пожилая сельчанка находила на рынках и автостанциях Луцка среди людей, оказавшихся в уязвимом положении. Им она предлагала оплачиваемую работу по уходу за скотом.