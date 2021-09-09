На Украине задержали спонсора ИГ

В Одесской области Служба безопасности Украины (СБУ) задержала участника международной террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, мужчина является выходцем из Центральной Азии. Он находится в розыске по линии Интерпола за финансирование террористической деятельности.

С 2014 по 2016 год спонсор боевиков пребывал в Турции. Там его завербовали члены ИГ. Позднее он был вынужден скрываться от правоохранительных органов и прибыл на Украину, где находился с нарушением требований миграционного законодательства. Украинский суд уже уже арестовал задержанного для последующей экстрадиции.

В октябре 2020 года СБУ удалось задержать в Одессе гражданина одной из стран Центральной Азии, который также оказался причастным к деятельности «Исламского государства». Он прошел подготовку в лагерях террористов на Ближнем Востоке, а на Украине планировал организовать транзит боевиков из разных стран в места нахождения участников ИГ.