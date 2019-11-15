Одного из лидеров ИГ задержали на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в окрестностях Киева одного из ключевых лидеров «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) Аль Бара Шишани. Об этом спецслужба сообщила в своем Faecbook.

Уточняется, что он находится под экстрадиционным арестом. В данный момент спецслужба проверяет его причастность к совершению преступлений на территории Украины.

Шишани является гражданином Грузии.

СБУ сообщила, что с 2012 года Шишани был полевым командиром ИГ в сирийской провинции Латакия. В 2013 году он занял одну из высших должностей в ИГ — заместителя военного амира. В 2018 году он незаконно прибыл на Украину по поддельному паспорту и начал координировать деятельность специальных организаций ИГ.

В июле 2016-го года Руслан Бальбек, занимавший тогда должность вице-премьера Республики Крым, заявил, что у северных границ полуострова, на юге украинской Херсонской области при попустительстве Киева действуют лагеря исламских радикалов. «Нам известно о тренировочных лагерях в Херсонской области Украины, в которых готовят сторонников ИГИЛ», — отметил тогда Бальбек.

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