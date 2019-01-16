Кадыров нашел связь Украины с «Исламским государством»

Спецслужбы Украины тесно сотрудничают с международной террористической организацией «Иблисское государство» (оно же — «Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация — прим. «Ленты.ру») . Такое заявление опубликовано на сайте главы и правительства Чечни.

В публикации есть отсылка к статье The Times от 26 декабря 2018 года. В материале в том числе идет речь о бойце из батальона имени Шейха Мансура, который рассказал мотивах, о побудивших его отправиться на Украину.

По словам Кадырова, Муса Чеберлоевский, которого в публикации называют командиром батальона, это Муса Шиксаитов, в отношении которого в августе 2004 года возбуждено уголовное дело по статьям 205 и 223 УК РФ (террористический акт и незаконное изготовление оружия — прим. «Ленты.ру»). «Никогда не был никаким командиром и не имеет для этого никаких личных данных», — утверждает Кадыров.

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Глава Чечни подчеркивает, что утверждения, будто под Мариуполем воюют два чеченских батальона, «основаны на байках украинского агитпропа». «По неопровержимым данным, которыми мы располагаем, фактически нет никаких батальонов, состоящих из чеченцев. А те полтора-два десятка человек, путем угроз и шантажа записанных в "добровольцы", являются уголовниками, которые выпущены из тюрем или стали жертвами незаконного преследования на Украине», — говорится в сообщении.

Также глава Чечни объявил, что украинские спецслужбы используют имена молодых чеченцев в «своих грязных целях», и призвал соотечественников опомниться. «Если вы не успели совершить преступления, не позвольте замарать свои руки кровью. Для тех, кто находится в розыске, нет лучшего решения, чем предстать перед судом, понести наказание, сохранить себя для родных и близких людей. Знаю, что вы не воюете, но нужны пропаганде спецслужб», — добавил он и подчеркнул, что живыми их из Украины не выпустят.

По словам Кадырова, Украина стала плацдармом для подготовки экстремистов, и это, подчеркнул он, подтверждают заявления муфтия Украины шейха Ахмеда Тамима. В начале января в интервью Gordon.ua он говорил, что многие экстремистские группировки используют вооруженный конфликт в Донбассе для того, чтобы дать своим членам возможность получить опыт в реальных боевых действиях.

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