Россия
 
Последние новости
Четыре американских солдата погибли в Сирии
Желавшей помочь сыну чеченке пришлось извиняться на камеру
Россия предупредила о вбросах про свое сотрудничество с ИГ
Дружелюбный дьявол без штанов и со смартфоном вызвал скандал
Шипулину предложили шахтерскую лопату вместо депутатского мандата
Руководство «Нафтогаза Украины» обеднеет
Звезда Instagram бросила религиозную семью из-за нежелания «гореть в аду за секс»
Трамп рассказал о стенах по всему миру
Готовившееся покушение на Путина назвали неправдой
Новости партнеров

Кадыров нашел связь Украины с «Исламским государством»

Перейти в «Мою Ленту»
Рамзан Кадыров

Спецслужбы Украины тесно сотрудничают с международной террористической организацией «Иблисское государство» (оно же — «Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация — прим. «Ленты.ру») . Такое заявление опубликовано на сайте главы и правительства Чечни.

В публикации есть отсылка к статье The Times от 26 декабря 2018 года. В материале в том числе идет речь о бойце из батальона имени Шейха Мансура, который рассказал мотивах, о побудивших его отправиться на Украину.

По словам Кадырова, Муса Чеберлоевский, которого в публикации называют командиром батальона, это Муса Шиксаитов, в отношении которого в августе 2004 года возбуждено уголовное дело по статьям 205 и 223 УК РФ (террористический акт и незаконное изготовление оружия — прим. «Ленты.ру»). «Никогда не был никаким командиром и не имеет для этого никаких личных данных», — утверждает Кадыров.

Глава Чечни подчеркивает, что утверждения, будто под Мариуполем воюют два чеченских батальона, «основаны на байках украинского агитпропа». «По неопровержимым данным, которыми мы располагаем, фактически нет никаких батальонов, состоящих из чеченцев. А те полтора-два десятка человек, путем угроз и шантажа записанных в "добровольцы", являются уголовниками, которые выпущены из тюрем или стали жертвами незаконного преследования на Украине», — говорится в сообщении.

Также глава Чечни объявил, что украинские спецслужбы используют имена молодых чеченцев в «своих грязных целях», и призвал соотечественников опомниться. «Если вы не успели совершить преступления, не позвольте замарать свои руки кровью. Для тех, кто находится в розыске, нет лучшего решения, чем предстать перед судом, понести наказание, сохранить себя для родных и близких людей. Знаю, что вы не воюете, но нужны пропаганде спецслужб», — добавил он и подчеркнул, что живыми их из Украины не выпустят.

По словам Кадырова, Украина стала плацдармом для подготовки экстремистов, и это, подчеркнул он, подтверждают заявления муфтия Украины шейха Ахмеда Тамима. В начале января в интервью Gordon.ua он говорил, что многие экстремистские группировки используют вооруженный конфликт в Донбассе для того, чтобы дать своим членам возможность получить опыт в реальных боевых действиях.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Шейх Ахмед Тамим: Украину последнее время пытаются превратить в плацдарм для вербовки в экстремистские группировки
Воюющий в Донбассе чеченец рассказал о мотивах своей борьбы против Путина
В Киеве увидели след «кадыровских спецслужб» в убийстве чеченского добровольца
Другие материалы рубрики
Россия00:01Сегодня

«Самые близкие отвернулись от меня»

Семья убедила ее в том, что ВИЧ не опасен. Это едва не стоило ей жизни
17:4114 января

Названа дата переговоров о мире между Россией и Японией

16:13Сегодня

Закон о паллиативной помощи принят в первом чтении

15:23Сегодня

Путин велел полностью расселить взорвавшийся дом в Магнитогорске

Россия08:2314 января

Большой переезд

Федеральные чиновники переберутся в «Москва-сити». Что это изменит?
09:1814 января

Появились подробности взрыва в доме в Шахтах

14:30Сегодня

Взрыв на заводе под Петербургом попал на видео

15:11Сегодня

Секретный российский город из дела Скрипалей перестал быть секретным

Россия00:0115 января

Любит наш народ

Такое могло случиться только в России: дикий тест на знание российской жизни
14:22Сегодня

Российские школьники избили пятиклассника с эпилепсией

14:23Сегодня

Свердловский губернатор пообещал жителям упаковку из 12 яиц

19:1112 января

Врачи спасли ногу пострадавшему в Магнитогорске младенцу

Россия
«Самые близкие отвернулись от меня»
Семья убедила ее в том, что ВИЧ не опасен. Это едва не стоило ей жизни
Большой переезд
Федеральные чиновники переберутся в «Москва-сити». Что это изменит?
Любит наш народ
Такое могло случиться только в России: дикий тест на знание российской жизни
«Даже маленькому ребенку понятно, что это идиотизм»
 
Закон о паллиативной помощи принят в первом чтении
Путин велел полностью расселить взорвавшийся дом в Магнитогорске
Взрыв на заводе под Петербургом попал на видео
Все материалы
Мир
В Сербии сорвали покушение на Путина
Преступник планировал атаковать российского президента с винтовкой и взрывчаткой
Евросоюз согласовал санкции против Петрова и Боширова
Угрозы Израиля Ирану сочли шуткой
Британия запрашивала доступ к арестованному в России американскому шпиону
Готовившееся покушение на Путина назвали неправдой
Власть насилия
Жертвы уличных банд бегут из Центральной Америки в США. Но там их не ждут
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа«Отношениям уже некуда ухудшаться»
Американский эксперт о санкциях, репутации России и китайской угрозе
Все материалы
Бывший СССР
Красный поход
Большевики пошли на Таллин и потеряли два эсминца. Так у Эстонии появился флот
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Бархатная проституция
Армянская революция изменила многое. Только не индустрию секса
Порошенко обвинили в подкупе избирателей
Назван средний размер пенсии на Украине
Американский беспилотник полетал у границ России и над Донбассом
Изгнанный из вагона в минском метро «пророссийский казак» исчез
Все материалы
Экономика
Скрытые силы
Люди с аутизмом годами сидели без работы. Теперь их зовут в лучшие компании мира
В «Русском доме» Давоса поспорят об энергетике, киберпреступности и е-коммерции
Украина стала одним из лидеров по числу новых миллионеров
Китайские олигархи начали водить правительство за нос
Назван способ вывести Россию в топ-5 экономик мира
Вакансия «Аэрофлота» вошла в число самых высокооплачиваемых
Чубайс призвал повысить цены на электричество для россиян
Все материалы
Силовые структуры
Проводили по-королевски
На похороны авторитетов в России собираются целые города. Чем они это заслужили?
Украинского криминального авторитета похитили в Москве
Его подозревают в убийстве экс-депутата Вороненкова и лидера «Оплота» Жилина
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Российского «водочного короля» задержали в Москве
ФСБ выгнала из России украинского шпиона по кличке Рыжий
Ответственных за вооружение российской армии обвинили в мошенничестве
В России поймали промышлявшего 11 лет сексуального маньяка
Все материалы
Наука и техника
«Ходили в атаку на пулемет под анашой»
Зачем Сталин послал красноармейцев завоевывать Афганистан
Между делом
Они должны защищать Россию от ядерной угрозы, а делают диваны и кукольные домики
Проклятое будущее
Умный вибратор, бревно с Wi-Fi и другие безумства главной выставки технологий
Назван последний шанс избежать климатической катастрофы
В оазисе среди пустыни нашли затерянные гробницы
Все материалы
Спорт
«Счастлив, что меня сравнивают с отцом»
Сын Шумахера готов покорять «Формулу-1». Помешает ли ему семейная слава?
Провал Медведевой на чемпионате России объяснили
Шипулину предложили шахтерскую лопату вместо депутатского мандата
Олимпийский чемпион призвал российского биатлониста извиниться за допинг
Отказавшегося возвращать олимпийское золото россиянина изгнали из спорта
Бывший футболист сборной России посочувствовал «набедокурившим» Кокорину и Мамаеву
«До сих пор фанатею от Федора»
Он вырос на боях Емельяненко. Но теперь готов отправить кумира на пенсию
Все материалы
Культура
Тени и призраки
Красота, садомазохизм и демоны на снимках лучших фотографов Японии
«Баттл-рэп мертв, и мы трахаем его труп»
Ресторатор о любви к алкоголю, блогерах и судьбе Versus Battle
«В гриме позвонил бате и реально напугал его»
Смерть, старость, копы: Стивен Дорфф о новом сезоне «Настоящего детектива»
В работе российской художницы-активистки усмотрели растление детей
Галкин рассказал о состоянии здоровья Пугачевой
Рианна подала в суд на своего отца
Алла Пугачева начала задыхаться на съемках
Все материалы
Интернет и СМИ
Липовый мир
Несуществующие люди захватили интернет. На них зарабатывают реальные деньги
Певицу из США признали символом России и атаковали лозунгами «Русские, вперед!»
Зачинщица драк на российском ТВ застряла между Россией и Украиной
Круговорот кидалова
Россияне несут деньги экстрасенсам из телешоу. Разоблачения не помогают
Террор в Магнитогорске, ликвидация Чечни и вирус ГРУ
Россияне ведутся на любую ложь, особенно в разгар трагедий. Как с этим бороться?
Пользователи сети принялись сравнивать себя с версией десятилетней давности
Россиян предупредили о нашествии ворующих деньги с карт мошенников
Все материалы
Ценности
Бородатый рейс
Самые модные мужчины каждый год собираются здесь. На них смотрит весь мир
Бар РафаэлиДочери Сиона
Самые властные и сексуальные женщины Израиля
Итальянские жеребцы
Трусы, слюнявчики и китайский мясник. В Милане прошла неделя моды
Принц Гарри похудел ради Меган Маркл
У самого популярного в мире яйца появился конкурент
Виктория Бекхэм создала косметику из собственной крови
Названа самая привлекательная для мужчин форма женских бровей
Все материалы
Путешествия
«Все классные люди — приезжие»
Турки, мигранты и закрытые города. Зачем россиянам ехать на Кипр зимой
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
«Начинаешь понимать, из какого ты теста»
Боль, кислородное голодание, кайф. Москвичка пошла в поход по Гималаям и выжила
Школьник отправился на острова и умер в полете из-за отказа пилота помочь
Пожилой поляк перепутал самолет и улетел на Мальту вместо Гданьска
Водитель мусоровоза хлебнул пива, насмерть сбил туристку и отделался штрафом
Назван самый дорогой у россиян тур за 2018 год
Все материалы
Из жизни
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
Щепотка волшебства
Зимние забавы и магия света: декабрь глазами обычных людей
Взяли за копейку
Арабская мафия украла у украинского олигарха монету. Ее вес — 100 килограммов
Дружелюбный дьявол без штанов и со смартфоном вызвал скандал
Честный грузчик нашел 50 тысяч долларов и вернул забывчивому клиенту
Любительница жирной пищи заработала две тысячи желчных камней
Бывшая порнозвезда рассказала об уходе в христианские проповедники
Все материалы
Все новинки автосалона в Детройте
Самые интересные автомобили, представленные на первой выставке нового года
Самые странные автомобили
Трап, сарай, тостер и другие необычные гоночные машины в мире
25 самых продаваемых автомобилей в России 2018 года
Рейтинг самых популярных машин на российском рынке за прошедшие 12 месяцев
Отступники
Непривычные Harley-Davidson: моторы от Porsche и попытки строить супербайки
Показана обновленная «семерка» BMW с гигантскими ноздрями
Самый дорогой «Мустанг» на свете продали за 147 миллионов рублей
Появилось первое изображение крошечного кроссовера Skoda
Все материалы
Дом
Крошка моя
Почему квартиры россиян станут меньше, но все равно подорожают
Красивые чудовища
Все ненавидят унылые панельные многоэтажки. Этот фотограф взглянул на них иначе
«Предать могут все, даже самые близкие»
История одной семьи, разругавшейся из-за жилья
Слишком большие дачи объявили вне закона
Таинственно исчезнувшая в московском банке женщина нашлась
Пенсионеры стали реже покупать квартиры в Москве
Видео из заваленной мусором российской квартиры шокировало пользователей сети
Все материалы