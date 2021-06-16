На Украину вернут семьи сирийских боевиков

На Украину вернут членов семей боевиков, воевавших на стороне запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает «ТСН».

По информации издания, начался второй этап эвакуации украинских гражданок с детьми из Сирии. После разгрома террористов, за которых воевали их мужья, женщины и дети были изолированы в специальных лагерях. Большинство из них лишились украинских паспортов, а у рожденных в странах Ближнего Востока детей документов вовсе нет. Всего в лагерях удерживают более 70 тысяч человек.

Власти Иракского Курдистана оказали содействие, открыв транзитный коридор для вывоза иностранцев. Президент Украины Владимир Зеленский приказал задействовать сотрудников Министерства иностранных дел и Главного управления разведки Украины в процесс возвращения украинских граждан из Сирии. По прибытии на родину вернувшимся сделают все необходимые документы.

Сколько человек удастся вернуть домой, пока неизвестно.

31 декабря прибыл самолет с двумя женщинами и семью детьми — гражданами Украины, которых вернули из лагерей для беженцев в Сирии «Аль-Хол» и «Рож».

После разгрома ИГИЛ в Сирии в 2019 году сотни европейцев, которые до того присоединились к рядам террористической организации, оказались в лагерях на севере Сирии, управляемых курдами. Большинство из них — это женщины с детьми, которые родились от террористов.