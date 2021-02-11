На Украине раскрыли ячейку ИГ

В Киевской области раскрыли ячейку ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ). Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает «Интерфакс — Украина».

Лидер ячейки находится в розыске в одной из стран Восточной Европы за участие в войне в Сирии. В пресс-центре Службы безопасности Украины (СБУ) заявили, что участники организации подделывали украинские и российские паспорта и помогали легализоваться на Украине выходцам из Ближнего Востока и Центральной Азии.

Часть из них являются боевиками ИГ. Они хотели «отсидеться» на Украине после совершенных преступлений. Участники ячейки также распространяли экстремистскую литературу.

Во время обысков у них нашли тротил, гранату, иностранную валюту. Возбуждено уголовное дело о создании террористической организации.

В мае прошлого года Украина передала Грузии одного из лидеров ИГ.