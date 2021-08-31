Житель Львова прокричал «Слава Украине!» миллион раз и попал в Книгу рекордов

Швейцар в одном из ресторанов Львова прокричал лозунг «Слава Украине!» более миллиона раз и попал в Книгу рекордов страны в категории «Государственность». Об этом пишет местный портал «Львов 24».

Автора рекорда зовут Николай Панченко. Он устроился швейцаром в ресторан «Криивка» в 2007 году и с тех пор приветствовал гостей исключительно лозунгом «Слава Украине!». Как высчитали специалисты Книги рекордов, за 14 лет мужчина произнес этот возглас более 1,2 миллиона раз.

«Господин Николай трудится с первых дней работы заведения. Он охраняет "Криивку", чтобы туда не попали москали», — пояснили в руководстве ресторана. Начальство отметило, что в 2007 году почти никто не пользовался националистическим приветствием, но благодаря Панченко о нем смогли узнать тысячи жителей Львова.

Как отмечает издание, ресторан «Криивка» был построен в стиле «полевой кухни» коллаборационистов УПА (Украинской повстанческой армии, запрещенной в России экстремистской организации). Его стены украшены портретами украинских националистов и пособников нацистской оккупации, внутри расположен тир. «Приходите в гости, чтобы в следующем году было 2 миллиона (возгласов — прим. "Ленты.ру"). Слава Украине! Борьба продолжается!» — призвали хозяева заведения.

Ранее Украинская ассоциация футбола (УАФ) сделала лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» официальными футбольными символами страны. Как пояснили в руководстве УАФ, их уже давно используют миллионы украинских болельщиков по всему миру.