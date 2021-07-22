Мэр эстонского города рассказала о «мурашках» от бандеровского приветствия

Мэр эстонского города Нарва Катри Райк восхитилась приветствием украинских националистов. Об этом она рассказала в интервью изданию «Преступности.НЕТ».

По ее словам, все «образованные эстонцы» Нарвы знают, как отвечать на приветствие «Слава Украине!». «Героям слава!» — воскликнула она. После этого Райк призналась, что от бандеровского лозунга у нее «побежали мурашки по коже».

Мэр также отметила, что в Эстонии интересуются событиями на Украине и любят украинскую кухню. «Вареники стали очень популярными, борщ», — добавила она.

Райк подчеркнула, что «большим плюсом» Эстонии является отсутствие пророссийских политических сил и русских партий. По ее мнению, это одна из причин отсутствия межнациональной напряженности в стране.

Ранее Украинская ассоциация футбола (УАФ) сделала лозунги «Слава Украине» и «Героям слава» официальными футбольными символами страны. По словам главы УАФ Андрея Павелко, их уже давно используют миллионы украинских болельщиков по всему миру.

Во время Второй мировой войны фраза «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» стала лозунгом-приветствием для членов Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (обе организации запрещены в России), сотрудничавших с нацистской Германией.