Эрдоган послушал гимн Украины и изрек «Слава Украине!»

Офіс Президента України / Facebook

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал почетный караул в Киеве бандеровским лозунгом после того, как вместе с украинским коллегой Владимиром Зеленским прослушал гимн Украины. Соответствующее видео опубликовано на официальной странице Офиса украинского лидера в Facebook.

На кадрах видно, как Эрдоган вместе с Зеленским идут по красной дорожке, затем турецкий лидер повернулся лицом к микрофону и, обращаясь к караулу, изрек: «Слава Украине!» Военнослужащие в ответ произнесли фразу «Героям слава!»

Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, затем лидеры двух стран направились на встречу в формате тет-а-тет. Также они примут участие в восьмом заседании Стратегического совета, подпишут двусторонние документы и встретятся с журналистами.

Незадолго до поездки в Киев Эрдоган заявил, что первым делом будет обсуждать положение крымских татар на полуострове, «аннексию» которого Россией турецкое государство считает незаконной.

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