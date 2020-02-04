Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил свое изречение «Слава Украине!» в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это официальное приветствие на Украине. Разве Украина не свободная страна? Каждый президент, приезжая на Украину с официальным визитом, использует это приветствие. Как те, кто приезжает к нам, говорят Merhaba Asker! ("Здравствуйте, солдаты")» — сказал Эрдоган.

Материалы по теме Не хуже Бандеры Украинские националисты и пособники Гитлера теперь тоже ветераны. Кто они и чем известны

3 февраля сообщалось, что после прослушивания гимна Украины турецкий президент повернулся к микрофону и, обращаясь к караулу, изрек: «Слава Украине!» Военнослужащие в ответ произнесли: «Героям слава!»

Фраза «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» в сочетании с вытягиванием вверх правой руки была принята в качестве организационного пароля-приветствия для членов Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (обе организации запрещены в России) в период Второй мировой войны.

В начале 1990-х приветствие начали использовать националистические политики на митингах и собраниях. В современной Украине лозунг стал популярен во время Евромайдана — протестных акций 2014 года, которые закончились сменой власти. В октябре 2018 года Верховная Рада поддержала президентский законопроект о введении в армии бандеровского приветствия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru