Эрдоган воспользовался шпаргалкой перед изречением «Слава Украине!»

Пул N3 / Telegram

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган воспользовался подсказкой, прежде чем изречь «Слава Украине!» перед почетным караулом в Киеве. Видео с места событий опубликовал в своем Telegram-канале «Пул N3» корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

На кадрах видно, как Эрдоган и его украинский коллега Владимир Зеленский идут к караулу по красной дорожке. Турецкий лидер тайком достает шпаргалку из своего кармана и что-то читает, прежде чем спрятать обратно. «Кому там слава?» — пошутил Смирнов, комментируя видео.

Ранее 3 февраля сообщалось, что после прослушивания гимна Украины турецкий президент повернулся к микрофону и, обращаясь к караулу, изрек: «Слава Украине!» Военнослужащие в ответ произнесли фразу «Героям слава!».

Незадолго до поездки в Киев Эрдоган заявил, что первым делом будет обсуждать положение крымских татар на полуострове, «аннексию» которого Россией турецкое государство считает незаконной.

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