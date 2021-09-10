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В России оценили требование Киева засудить Москву за проваленный курортный сезон

Депутат Туров заявил о системном кризисе на Украине из-за призыва судиться с Россией
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Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Депутат Государственной Думы Артем Туров в эфире телеканала «Дума ТВ» оценил предложение губернатора Запорожской области Украины Александра Старуха судиться с Россией за проваленный курортный сезон в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

Туров отметил, что такие заявления «от элиты и управленческой части Украины» свидетельствуют о деградации и системном кризисе, которые существуют в стране в этой сфере.

Депутат заявил, что Украина находится в параллельной реальности. По его словам, власти Украины видят «руку Кремля» даже в природных катаклизмах и во внутренних проблемах, которые есть в стране.

На совещании в курортном поселке Кирилловка Старух заявил, что сезон был неудачным из-за нашествия медуз, которые атаковали отдыхающих. Они появились из-за стремительного повышения уровня солености воды в Азовском море. Старух уверен, что реки обмелели из-за того, что россияне забирают пресную воду для Керченского пролива, а строительство Крымского моста нарушило природный ландшафт Черного моря, что привело к миграции медуз.

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