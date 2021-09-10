На церемонии прощания с Зиничевым впервые показали Aurus «Лафет»

Во время церемонии прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым в первый раз был использован автомобиль Aurus «Лафет» из семейства российских автомобилей представительского класса Aurus. Видео с ним опубликовал Telegram-канал 360.

Это шестая модель в семействе после седана, лимузина и кабриолета Senat, минивэна Arsenal и внедорожника Komendant. До этого машину видели возле Красной площади за два дня до церемонии.

О разработке машины для похорон стало известно в мае. Официально о модели не сообщалось. Снимки, появлявшиеся в прессе, показывали, что основой для автомобиля послужил седан Senat, однако дизайн претерпел существенные изменения.

Евгений Зиничев погиб в среду, 8 сентября, на 56 году жизни в Норильске. В МЧС сообщили, что глава ведомства скончался «при исполнении служебного долга, (...) спасая жизнь человека». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал все альтернативные версии трагического инцидента кощунственными.

В начале сентября на стенде Aurus на Восточном экономическом форуме был представлен автомобиль, работающий на водородном топливе. Он получил название Aurus Hydrogen.