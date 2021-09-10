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Испанская полиция поймала бывшего главу военной разведки Венесуэлы

Бывший глава военной разведки Венесуэлы задержан в Испании за наркоторговлю
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Уго Карвахаль
Уго Карвахаль
Фото: Emilio Naranjo / Reuters

Испанская полиция в Мадриде поймала бывшего главу военной разведки Венесуэлы Уго Армандо Карвахаля в связи с обвинением в наркоторговле. Об этом сообщает газета Deutsche Welle.

Правоохранители задержали Карвахаля в его квартире в центре столицы Испании. «Он жил полностью уединенно, не выходил на улицу и не выглядывал в окно, всегда находясь под защитой доверенных лиц», — сообщают в полиции.

Глава военной разведки находился в бегах с ноября 2019 года. Он разыскивался властями США по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Согласно обвинительному заключению, предъявленному в 2011 году, он координировал поставки более 5,6 тонн кокаина из Венесуэлы в Соединенные Штаты. Испанский суд удовлетворил запрос США об экстрадиции.

Карвахаль потерял свой пост и бежал из Венесуэлы после того, как поддержал оппонента президента Николаса Мадуро Хуана Гуайдо.

В августе итальянские карабинеры задержали главу неополитанской мафии «Каморра» Чампино Марию Личчарди. В Италии она была известна под прозвищем Малышка из-за своего невысокого роста. 70-летняя женщина планировала улететь в Испанию.

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