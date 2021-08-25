В Таиланде полицейские задушили наркоторговца пакетом

Королевская полиция Таиланда начала расследование по факту видео, на котором запечатлены полицейские, задушившие пакетом мужчину, подозреваемого в наркоторговле. Об этом сообщает издание Bangok Post.

Расследование началось после того, как адвокат Деча Киттивиттаянан (Decha Kittiwittayanan) опубликовал соответствующее видео и обращение к властям на своей странице в Facebook. По данным юриста, все началось с того, что полицейские задержали мужчину и женщину, подозреваемых в сбыте особо крупной партии наркотиков. За закрытие дела полицейские потребовали от них миллион тайских бат (около 2,2 миллиона рублей). Наркоторговцы согласились, однако полковник полиции решил удвоить сумму.

Чтобы запугать мужчину, он начал душить его пакетом. Экзекуция продолжалась около 90 секунд, все это время подозреваемый умолял отпустить его. В результате пытки мужчина задохнулся. Полицейские безуспешно пытались провести реанимационные мероприятия, а затем приняли решение написать в отчете, что мужчина умер от передозировки наркотиков. Его спутницу в обмен на обещание молчать о случившемся отпустили.

Ролик с убийством мужчины стремительно распространился по тайскому интернету, вызвав массовое недовольство жителей страны. Начальник полиции Таиланда генерал Суват Джангёдсук заявил журналистам, что деяние «порочащее честь тайской полиции» не останется безнаказанным. Он распорядился отстранить от несения службы всех полицейских, фигурировавших на видео. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-оча также заявил, что будет следить за ходом развития дела.

«Снятая на видео мучительная смерть подозреваемого является не более чем симптомом общей болезни тайских правоохранительных органов. Речь идет о превращении значительной части полицейских в мафию», — заявил специалист по тайским службам безопасности Пол Чемберс.

Ролик вышел на фоне растущего недовольства граждан Таиланда жесткими действиями силовиков во время разгона студенческих протестов, нацеленных на либерализацию политического строя. В тайских социальных сетях сравнивают мужчину, убитого в отделении полиции, с Джорджем Флойдом — афроамериканцем, задушенным полицейским в ходе задержания.