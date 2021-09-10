В Индии придумали способ бороться с нищетой по-новому

В индийском штате Раджастхан придумали новый способ борьбы с попрошайничеством. Созданная по инициативе властей организация Rajasthan Skill and Livelihood Development Corporation (RSLDC) решила не свозить нищих с улиц в переполненные приюты, а предложить им обучение и помочь с последующим гарантированным трудоустройством, пишет The Guardian.

Индия до сих пор не нашла эффективные системные методы борьбы с бедностью и безработицей. Предпринимаются лишь эпизодические попытки, чаще всего нищих просто убирают с улицы перед приездом высокопоставленных лиц. Вскоре попрошайки возвращаются и все остается по-прежнему, ведь причины, заставившие их побираться, не были устранены. Решение проблемы предложила RSLDC.

Организация разработала четырехмесячную программу, в которой пока приняли участие только 100 мужчин. Каждый из участников программы проходит тестирование, в ходе которого выявляются знания, способности и склонности. На основе этих данных RSLDC обучает людей тем или иным навыкам с последующим трудоустройством. Подопечные получают кров и еду, а также 230 рупий (228 рублей) в день — эта небольшая сумма помогают людям, жившим в постоянной нищете, обрести самоуважение. Из первой сотни участников программы 60 уже работают в кафе, пекарнях и торговле, оставшиеся 40 продолжают обучение.

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За две недели до начала обучения мужчины получают материальную и психологическую поддержку. «Мы предоставляем им психологические консультации, занятия йогой, футболом, медитацией, питательную еду, чистые кровати и хороший сон. В первый день они принимают душ, подстригают растрепанные волосы и бороды и стирают одежду», — рассказал руководитель организации Нирадж Паван. Он особенно подчеркнул важность консультирования, без которого многие участники программы покинули бы ее. Паван уверен, что оказавшимся в трудной ситуации необходимо почувствовать, что кому-то не безразлична их судьба.

Правительство планирует распространить программу по всему штату, однако пока неизвестно, получат ли ее участники рабочие места. Общественный деятель и бывший госслужащий Харш Мандер критически отзывается о большинстве государственных программ по борьбе с попрошайничеством. Активист обращает внимание, что власти не понимают, почему некоторые люди продолжают побираться вместо того, чтобы работать по 12 часов на фабрике и получить за это деньги, которых хватает только на выживание. «В принципе, программа кажется неплохой. Но мы обязаны проследить, чтобы подобные инициативы не превратились в источник дешевых работников, которые никак не защищены», — прокомментировал Мандер.

Индийский Institute for Human Development в 2021 году провел в Дели опрос, согласно которому 80 процентов просящих милостыню хотят найти работу — их дневной доход в среднем составляет менее 200 рупий (198 рублей). Многие соглашаются на подработку, когда появляется возможность помочь своим семьям.

Тем временем из-за пандемии коронавируса и ее негативного влияния на экономику десятки миллионов индийцев оказались за чертой бедности. По данным Pew Research Center, 75 миллионов человек в стране живут в день на два доллара и меньше.