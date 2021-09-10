Пушков высмеял требование Украины засудить Россию за проваленный курортный сезон

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале высмеял требование губернатора Запорожской области Украины Александра Старуха судиться с Россией за проваленный курортный сезон в регионе.

Ранее на совещании в курортном поселке Кирилловка Старух заявил, что сезон был неудачным из-за нашествия медуз, которые атаковали отдыхающих.

По словам сенатора, Старух взял пример с депутатов Верховной Рады, многие из которых выставляют Москве бессмысленные и безосновательные счета.

«Теперь вот — платите за нашествие медуз. "Интеллектуал" Старух, видимо, не в курсе, что нашествия медуз, которые происходят все чаще, специалисты связывают не со зловредной деятельностью России, а с потеплением мирового океана», — отметил он.

Ранее сообщалось , что медузы в Азовском море появились из-за стремительного повышения уровня солености воды в Азовском море. Старух уверен, что реки обмелели из-за того, что россияне забирают пресную воду для Керченского пролива, а строительство Крымского моста нарушило природный ландшафт Черного моря, что привело к миграции медуз.

