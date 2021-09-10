Появились кадры прощания Путина с Зиничевым

Видео: Владимир Путин простился с Евгением Зиничевым и возложил цветы к его гробу

Появились кадры прощания президента России Владимира Путина с Евгением Зиничевым в Москве. Видео в пятницу, 10 сентября, публикует телеканал «Звезда».

Российский лидер возложил букет алых роз к гробу погибшего главы МЧС и принес соболезнования вдове и его сыну.

Церемония прощания с генералом началась рано утром 10 сентября в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства на улице Ватутина. Траурное мероприятие уже посетили пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин и зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

После прощальной церемонии тело Евгения Зиничева доставят в Санкт-Петербург, где похоронят на Северном кладбище.

Глава МЧС трагически погиб 8 сентября во время межведомственных учений, спасая человека.