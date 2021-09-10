Россия
 
Последние новости
Кремль прокомментировал заявление Зеленского о полномасштабной войне с Россией
Песков назвал создание парламента России и Белоруссии эвентуальным вопросом
В горах Абхазии погиб российский турист
Жители аварийных домов переедут в новостройку в Дмитрове
В Кремле ответили на вопрос о создании единой валюты России и Белоруссии
Путин не обсуждал с Лукашенко признание Белоруссией российского Крыма
В Кремле высказались об идее переименования Петербурга
Опубликованы фото с места подрыва российской колонны в Сирии
Глава МИД Украины заявил о важности «битвы за Крым»
Пластический хирург объяснил изменения во внешности Ким Чен Ына
Новости партнеров
Прослушать новость

Появились кадры прощания Путина с Зиничевым

Видео: Владимир Путин простился с Евгением Зиничевым и возложил цветы к его гробу
Перейти в «Мою Ленту»

Появились кадры прощания президента России Владимира Путина с Евгением Зиничевым в Москве. Видео в пятницу, 10 сентября, публикует телеканал «Звезда».

Российский лидер возложил букет алых роз к гробу погибшего главы МЧС и принес соболезнования вдове и его сыну.

Церемония прощания с генералом началась рано утром 10 сентября в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства на улице Ватутина. Траурное мероприятие уже посетили пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин и зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

После прощальной церемонии тело Евгения Зиничева доставят в Санкт-Петербург, где похоронят на Северном кладбище.

Глава МЧС трагически погиб 8 сентября во время межведомственных учений, спасая человека.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин приехал на церемонию прощания с главой МЧС Зиничевым
Мишустин и Медведев простились с Зиничевым
В Москве началась церемония прощания с главой МЧС Зиничевым