Президент Путин приехал на церемонию прощания с главой МЧС Зиничевым в Москве

Президент России Владимир Путин лично приехал на церемонию прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым в Москве. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщает РИА Новости.

Траурное мероприятие проходит в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства на улице Ватутина.

Ранее стало известно, что на церемонию также приехали официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, председатель правительства Михаил Мишустин и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

По данным телеканала «360», в церемонии прощания с главой МЧС впервые использовали специальную модель Aurus «Лафет» для траурных процессий.

После прощальной церемонии его тело доставят в Санкт-Петербург, чтобы похоронить на Северном кладбище. Похороны пройдут в закрытом режиме.

Министр по чрезвычайным ситуациям трагически погиб, спасая жизнь человека, на межведомственных учениях по защите арктической зоны в среду, 8 сентября, в городе Норильске Красноярского края. Ему было 55 лет.