В российском городе обнаружили свалку из сотни контейнеров с красной икрой

В Амурской области нашли свалку из контейнеров с красной икрой

В Амурской области под Благовещенском нашли свалку из ста контейнеров с красной икрой. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

«По результатам проверки обнаружено более 100 емкостей различного объема, наполненных предположительно икрой рыб семейства лососевых», — говорится в сообщении ведомства.

По данным прокуратуры, ящики с красной икрой не были маркированы. Ведомство начало проверку, ведется поиск собственника контейнеров.

Ранее в лесу в Нижегородской области россияне обнаружили свалку вакцин от гриппа. На опубликованных кадрах видны десятки коробок, в которых находится препарат от вирусной инфекции.