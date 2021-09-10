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В российском городе обнаружили свалку из сотни контейнеров с красной икрой

В Амурской области нашли свалку из контейнеров с красной икрой
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Фото: Прокуратура Амурской области

В Амурской области под Благовещенском нашли свалку из ста контейнеров с красной икрой. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

«По результатам проверки обнаружено более 100 емкостей различного объема, наполненных предположительно икрой рыб семейства лососевых», — говорится в сообщении ведомства.

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По данным прокуратуры, ящики с красной икрой не были маркированы. Ведомство начало проверку, ведется поиск собственника контейнеров.

Ранее в лесу в Нижегородской области россияне обнаружили свалку вакцин от гриппа. На опубликованных кадрах видны десятки коробок, в которых находится препарат от вирусной инфекции.

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