Россиянин снял на видео незаконную свалку из миллиона автомобильных шин

Экоактивист Алексей Дубровский снял на видео незаконную свалку из миллиона автомобильных шин. Кадры с коптера он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

На съемке видно, как на огромной площади расположена свалка из шин, которые падают в водоем, находящийся вблизи.

Ранее Znak.com сообщал, что активисты потребовали от прокуратуры ХМАО взять на контроль гигантскую свалку покрышек. По их мнению, подрядная организация ООО «Экос» (Тобольск) не ведет работы по ликвидации свалки, которая расположена в 150 метрах от городской черты Нижневартовска.

В апреле в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске местные жители обнаружили свалку человеческих останков. Органы и части тела утилизируют на необорудованной территории промышленной базы. Свалку выдали частые лужи крови на земле около контейнеров. Каждые два дня туда из нескольких медучреждений города «Газель» привозит ампутированные руки и ноги, органы и ткани, удаленные после операций.