Россия
 
Последние новости
«Совет матерей» ответил Бастрыкину на слова о вине родителей в стрельбе в Казани
Онколог назвал 12 продуктов для снижения риска возникновения рака
Песков напомнил о важности вакцинации от коронавируса
Главный немецкий партнер «Газпрома» покинет Россию
В Кремле допустили передачу арестованной в Белоруссии россиянки
Украинец получил iPhone 12 за татуировку на лице
В Армении допустили введение военного положения
Журналисты узнали о детях Павла Дурова
Кремль прокомментировал слова Бастрыкина о массовом убийстве в казанской школе
Порошенко отказался прийти на допрос СБУ по делу Медведчука
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянин снял на видео незаконную свалку из миллиона автомобильных шин

Перейти в «Мою Ленту»

Экоактивист Алексей Дубровский снял на видео незаконную свалку из миллиона автомобильных шин. Кадры с коптера он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

На съемке видно, как на огромной площади расположена свалка из шин, которые падают в водоем, находящийся вблизи.

Ранее Znak.com сообщал, что активисты потребовали от прокуратуры ХМАО взять на контроль гигантскую свалку покрышек. По их мнению, подрядная организация ООО «Экос» (Тобольск) не ведет работы по ликвидации свалки, которая расположена в 150 метрах от городской черты Нижневартовска.

В апреле в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске местные жители обнаружили свалку человеческих останков. Органы и части тела утилизируют на необорудованной территории промышленной базы. Свалку выдали частые лужи крови на земле около контейнеров. Каждые два дня туда из нескольких медучреждений города «Газель» привозит ампутированные руки и ноги, органы и ткани, удаленные после операций.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кто тянет резину? Экологи требуют от прокуратуры ХМАО взять на контроль гигантскую свалку покрышек
Свалку человеческих останков обнаружили в российском городе
В Ленобласти закроют мусорный полигон «Северная Самарка»