Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства. Это предусматривает одна из 28 союзных программ, подписанных сегодня в Минске российским и белорусским премьер-министрами Михаилом Мишустиным и Романом Головченко. Соответствующий документ в пятницу, 10 сентября, опубликован на сайте правительства.

Так, об отмене роуминга говорится в 25-й союзной программе — «Формирование единых принципов функционирования единого рынка связи и информатизации». Отмечается, что страны договорились о разработке новых и актуализации действующих межправительственных, межведомственных и иных соглашений в области связи и информатизации, унификации законодательств в области почтовой связи, а также о построении инфраструктуры сетей связи и об отмене роуминга на территории Союзного государства.

8 апреля посол Белоруссии в России Владимир Семашко назвал окончательную дату отмены мобильного роуминга между двумя странами — 1 января 2022 года. Он добавил, что запущенная годом ранее опытная эксплуатация систем показала способность двух стран разрешить все технические трудности, организационные проблем и вопросы отладки программных продуктов, связанных с отменой роуминга.

До этого сообщалось, что Белоруссия и Россия не смогли вовремя завершить работы по обнулению роуминга мобильной связи между двумя странами из-за технических и финансовых проблем. Стороны подписали дорожную карту по отмене роуминга в Союзном государстве в конце 2019 года. Планировалось, что изменения вступят в силу не позднее декабря 2020-го.

Роуминг будет считаться отмененным, когда входящий звонок официально будет стоить 0 рублей.