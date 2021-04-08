Названа дата отмены роуминга между Россией и Белоруссией

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко назвал окончательную дату отмены мобильного роуминга между двумя странами — 1 января 2022 года, сообщает ТАСС.

По его словам, необходимый пакет документов для подписания соглашения будет готов уже к 1 июля. Документ станет еще одним шагом в экономической интеграции в рамках Союзного государства. «Идет процесс, я считаю, что на 95 процентов тема решена, осталось только узаконить все это дело», — сказал Семашко.

Он добавил, что запущенная годом ранее опытная эксплуатация систем показала способность двух стран разрешить все технические трудности, организационные проблем и вопросы отладки программных продуктов, связанных с отменой роуминга.

Ранее сообщалось, что Белоруссия и Россия не смогли вовремя завершить работы по обнулению роуминга мобильной связи между двумя странами из-за технических и финансовых проблем. Стороны подписали дорожную карту по отмене роуминга в Союзном государстве в конце 2019 года. Планировалось, что изменения вступят в силу не позднее декабря 2020-го.

Роуминг будет считаться отмененным, когда входящий звонок официально будет стоить 0 рублей.