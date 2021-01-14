Бывший СССР
 
Последние новости
Собянин анонсировал послабления для переболевших COVID-19
Преодолевшего 13 тысяч километров голубя задумали убить
Элла Памфилова перешла в Telegram
Эрдоган привился от коронавируса
Samsung выпустила пластиковый Galaxy S21 за 80 тысяч рублей
Наряд Пелоси на дебатах об импичменте Трампа привлек внимание пользователей сети
Маколей Калкин одобрил идею вырезать Трампа из фильма «Один дома 2»
Умер предсказавший войну в Чечне политик
Врач назвала россиянам «золотую формулу» похудения
В мире появился новый миллиардер
Новости партнеров
Прослушать новость

Белоруссия задумалась о внедрении 5G-сети

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Beltelecom.by

Министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган заявил, что республика могла бы обеспечить своих граждан сетью 5G в течение ближайших пяти лет, передает БЕЛТА.

По его словам, в настоящий момент руководство страны не приняло решение насчет внедрения технологии, однако при правительстве уже создана соответствующая рабочая группа. «В феврале мы будем готовить итоговый отчет, чтобы доложить главе государства и подходить к этапу принятия решения», — сказал он.

Министр добавил, что первым этапом на пути реализации проекта станет выделение необходимых частот и проведение конкурса на их эксплуатацию. Он отметил, что в Белоруссии сложились «уникальные условия» для внедрения 5G. Он призвал инвесторов активно участвовать в освоении технологии, так как «из бюджета такие деньги выделить <...> неэффективно и неправильно».

Ранее Россия и Белоруссия не смогли вовремя завершить работы по обнулению роуминга мобильной связи между двумя странами из-за технических и финансовых проблем. Москва и Минск планируют завершить необходимые приготовления к его отмене в 2021 году.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Минсвязи считает возможным покрыть всю Беларусь 5G в течение пяти лет
Белорусская экономика провалила цель стать более эффективной
Лукашенко поручил правительству «показать зубы» в ответ на западные санкции
Роуминг между Россией и Белоруссией не успеют отменить вовремя
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0323 ноября 2020

Христиане идут

В Литве пришли к власти давние противники России. Теперь они готовы побороться за свободу Белоруссии
13:1412 января

МИД Украины призвал Лукашенко прекратить поучать Зеленского

12:2712 января

Лукашенко поручил правительству «показать зубы» в ответ на западные санкции

11:3312 января

Украина заявила о навязывании Россией своей идеологии с помощью вакцины

Бывший СССР00:0121 ноября 2020

«Нам такое будущее не нужно»

Белорусские студенты и преподаватели — о молодежных протестах, репрессиях и эмиграции
11:0712 января

Бывший глава армянских спецслужб рассказал о причинах неудач в Карабахе

09:5912 января

Стал известен представитель Украины на инаугурации Байдена

09:4312 января

Таджикских сутенеров лишат родительских прав

Бывший СССР00:02 5 ноября 2020

«Подбежал к раненому, а в нас гранату бросили»

Протестующие белорусские врачи — о борьбе с пытками, репрессиями и коронавирусом
07:4912 января

В Казахстане огласили итоги парламентских выборов

02:0312 января

В Литве отреагировали на предложение переименовать Белоруссию

22:1911 января

Тихановская предложила Литве переименовать Белоруссию

Россия
Российский нарколог назвал способ бросить курить за месяц
«Соседи и полиция слышали, как ее убивают»
Как родственники стали для россиян главной опасностью и почему их не могут защитить?
Нарушивших закон семейных мигрантов захотели оставить в России
«Настоящая снежная буря»
 
Мать убившего педофила россиянина заявила о гордости за сына
Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса
Когда она начнется и какими препаратами можно привиться?
Гидрометцентр объяснил аномальные снегопады и морозы в Москве
Все материалы
Мир
Берлускони экстренно госпитализировали в Монако
Трампу объявили импичмент
Это вторая попытка отстранить президента от власти. Части Нацгвардии приведены в боевую готовность
Более 20 привитых вакциной Pfizer умерли в Норвегии
Перерождение демократии
Скандальные выборы, мятеж в Вашингтоне и травля президента. Какой станет Америка после Трампа?
МИД России сравнил блокировку аккаунтов Трампа с ядерным взрывом
В Капитолий вернули украденную во время штурма трибуну
Шпионка, террористка и просто красавица
Как молодая девушка помогла Южной Корее в борьбе с Северной и почему ей простили 115 смертей
Все материалы
Бывший СССР
Сотворение мира
Как после войны в Карабахе у России появился новый союзник в Закавказье
Перешли границы
Как фраза о советском прошлом может поссорить Россию и Казахстан
«Это болезненно для России»
Байден избран президентом США. Какой будет его политика на постсоветском пространстве?
«Видно, что их пытали»
Армян убеждают, что в Карабахе безопасно. Почему они отказываются верить в мир и возвращаться?
Все материалы
Экономика
Рубль признали самой недооцененной валютой в мире по «индексу бигмака»
Опомнились
Запад решил отказаться от нефти и газа и уже нашел им замену. Готова ли к этому Россия?
Российские банки объяснили последствия раскрытия причин отказа в кредитах
Сорвали покровы
Что будет с рублем, нефтью и ценами на еду в России в 2021 году
Россиянам разъяснили новые правила контроля наличных расчетов
В собственном соку
В борьбе с пандемией мир проглядел эпидемию одиночества. Какова цена изоляции?
Корпорация МСП поддержала в 2020 году более 100 компаний-«газелей»
Все материалы
Силовые структуры
В московской квартире произошло двойное убийство
«Он кричал от боли, лежа в багажнике»
Украинский бандит сбежал от СБУ в Россию. Его похитили и скормили свиньям
Россиянин получил восемь лет колонии за убийство подозреваемого в педофилии
Криминальное чтиво
Чем жила преступная Россия в 2020 году
Полицейская погоня со стрельбой за россиянином попала на видео
«Нас ждут непростые времена»
Генерал ФСБ — о том, почему в России стало больше обвинений в терроризме и госизмене
Раскрыты результаты экспертизы останков расчлененного рэпера Картрайта
Все материалы
Наука и техника
Рабочий фронт Третьего рейха
Как нацисты заставляли молодых немцев работать и отправляли их на смерть
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»
Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
Все материалы
Спорт
Широков продал бутсы с матча с избиением арбитра
Билли Миске«Скоро я умру, но мне нужен еще один бой!»
Как смертельно больной боксер вышел на ринг и нокаутировал фаворита, чтобы подарить семье Рождество
Ягудин отреагировал на съемку жены для Playboy
«Горожане» на море
Битва «Сити» с «Брайтоном» и лондонское дерби — главные интриги недели АПЛ
В академии Плющенко появился азербайджанский фигурист
Сергей Гриньков«Умер как великий артист — на сцене»
25 лет назад внезапная смерть российского фигуриста поразила весь мир. Почему его не смогли спасти?
Пилот «Формулы-1» показал полученные в страшной аварии со взрывом ожоги
Все материалы
Культура
К юбилею Мандельштама вышел клип с рукописью и цветными фотографиями поэта
Бывший солист группы «На-на» пообещал положить Бари Алибасова в могилу
Помирать — так с музыкой
Джаз, загробная жизнь и мудрость корпораций: о чем говорит новый мультфильм Pixar «Душа»
Бывшая жена Арми Хаммера отреагировала на его переписки про БДСМ и каннибализм
Какая женщина
Лассо правды, нефтяная игла и Трамп диетический: каким получился первый блокбастер 2021 года
Звезда «Универа» оправдал отказ от выплаты алиментов
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»
Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Комаровский назвал причины срочно обратиться к врачу при боли в животе
Трамп лишился миллионов подписчиков в соцсетях
Президент США навсегда потерял аккаунт в Twitter. Его страницы в YouTube и Instagram заморожены
Оценена вероятность удаления Telegram из популярных магазинов приложений
«Реклама стала умнее нас»
 
Глава Минцифры заразился коронавирусом
«Страшное дело, что происходит»
Коронавирус превратил врачей с телевидения в знаменитостей. Почему россияне верят каждому их слову?
Арестованный в Южном Судане Варламов показал свою «VIP-камеру»
Все материалы
Ценности
Эльза ХоскРаздевайтесь дома
Сгоревшие миллиарды, вебкам-модели и мужчины в корсетах: как коронавирус навсегда изменил мир моды
Елена Изергина«Дверь распахивается, и входит Гагарин. Я взяла его под руку»
Как советская модель в одиночку показала наряды Славы Зайцева в Париже и стала музой Валентина Гафта
«Копаем кэш лопатой»
Подростки одержимы песнями про дорогие вещи. Они скупают все, о чем поют рэперы
«Стриптизерши в костюмах монашек расхаживали по резиденции»
Как Сильвио Берлускони скупает роскошные виллы, меняет молодых любовниц и мастерски избегает тюрьмы
Все материалы
Путешествия
Назван самый необычный памятник в России
Кровавая крепость
Расстрелы, отравления и чума: что творилось за стенами замка исламских правителей
Россияне раскрыли секреты планирования отпуска при пандемии коронавируса
Там, где всегда мороз
Жуткий холод, миражи и барбекю во льдах: чем туристу заняться в самых холодных местах на планете?
Российская стюардесса развеяла предрассудки о туалете на борту самолета
«Мы молились, чтобы просто выбраться оттуда»
В каких необычных местах россияне отмечали Новый год?
Названа самая опасная зона для заражения COVID-19 в аэропорту
Все материалы
Из жизни
Мужчина принял симптомы COVID-19 за расстройство желудка и умер во сне
Женщина проехала 160 километров за гамбургером и получила штраф на 20 000 рублей
«Я вырвала сына из пасти леопарда»
Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
Замужняя женщина завела любовника и преуспела в воспитании детей
Великое похищение
Перестрелки, погони и малярия: как лучшие шпионы мира гонялись за птичьими перьями
В организме страдающего от депрессии американца проросли галлюциногенные грибы
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»
В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
Все материалы
Спорткару Porsche из 1970-х дадут новую жизнь
Они были первыми: с каких моделей началась история автомобильных марок
Избранное на Моторе. Вспоминаем первые шаги сегодняшних автогигантов
Опубликовано первое изображение Lada Niva нового поколения
12 автомобильных символов 2021 года
Автомобили, которые имеют непосредственное отношение к числу 21
Lada и Dacia получат одну платформу на двоих
Детройт-2001: что представили ровно 20 лет назад?
Главные новинки первого автосалона нового века двадцать лет спустя
Subaru готовит Outback с суровому бездорожью
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Россиянам назвали неожиданный ингредиент для оливье
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Путин повысил возраст молодежи
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Россиян предупредили о смертельной опасности способа замедлить опьянение
Все материалы