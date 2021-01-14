Белоруссия задумалась о внедрении 5G-сети

Министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган заявил, что республика могла бы обеспечить своих граждан сетью 5G в течение ближайших пяти лет, передает БЕЛТА.

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По его словам, в настоящий момент руководство страны не приняло решение насчет внедрения технологии, однако при правительстве уже создана соответствующая рабочая группа. «В феврале мы будем готовить итоговый отчет, чтобы доложить главе государства и подходить к этапу принятия решения», — сказал он.

Министр добавил, что первым этапом на пути реализации проекта станет выделение необходимых частот и проведение конкурса на их эксплуатацию. Он отметил, что в Белоруссии сложились «уникальные условия» для внедрения 5G. Он призвал инвесторов активно участвовать в освоении технологии, так как «из бюджета такие деньги выделить <...> неэффективно и неправильно».

Ранее Россия и Белоруссия не смогли вовремя завершить работы по обнулению роуминга мобильной связи между двумя странами из-за технических и финансовых проблем. Москва и Минск планируют завершить необходимые приготовления к его отмене в 2021 году.