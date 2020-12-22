Роуминг между Россией и Белоруссией не успеют отменить вовремя. Об этом рассказал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, передает РИА Новости. По его словам, это связано с техническими трудностями и финансовыми проблемами.

Скорее всего, указал Рапота, этот вопрос до конца года окончательно решен не будет. «По мере его решения возникают новые технические и финансовые проблемы, но движение есть», — сказал он и напомнил, что сейчас роуминг уже работает по значительно сниженным тарифам. По мнению Рапоты, в этом вопросе нужно набраться терпения «именно для того, чтобы не обрушить систему связи». Он заключил, что в конечном итоге роуминг все-таки будет отменен, но сроки пока назвать не смог.

О планах Министерств связи России и Белоруссии отменить роуминг между странами до конца текущего года стало известно в сентябре 2020-го. Стороны подписали дорожную карту по отмене роуминга в Союзном государстве в конце прошлого года. Ранее планировалось, что изменения вступят в силу не позднее сентября 2020 года.

С ноября снизилась стоимость звонков, смс и интернет-трафика. В рамках тестового периода российские и белорусские операторы будут отрабатывать вопросы межоператорского взаимодействия.