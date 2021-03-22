Белоруссия и Россия отменят роуминг с апреля

Мероприятия по отмене роуминга между Россией и Белоруссией могут завершиться ко 2 апреля. Об этом заявили на заседании комиссии парламентского собрания Союзного государства, передает БЕЛТА.

«Граждане Белоруссии и России ждут с нетерпением, когда связь станет доступнее. Этот вопрос носит уже даже не экономический и технический, а политический характер», — заявил руководитель комиссии Геннадий Давыдько.

Заместитель министра связи и информации Белоруссии Наталья Гордеенко отметила, что цена на мобильную связь в Белоруссии и России при нахождении абонента в роуминге максимально приблизилась к домашнему тарифу.

Парламентарии Союзного государства обратились к группе высокого уровня с просьбой окончательно отменить роуминг с апреля. Заседание группы запланировано на 30 марта.

Роуминг будет считаться отмененным, когда входящий звонок официально будет стоить 0 рублей.

Ранее сообщалось, что Белоруссия и Россия не смогли вовремя завершить работы по обнулению роуминга мобильной связи между двумя странами из-за технических и финансовых проблем. Стороны подписали дорожную карту по отмене роуминга в Союзном государстве в конце 2019 года. Планировалось, что изменения вступят в силу не позднее сентября 2020-го.