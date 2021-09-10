Девушка назвала эффективный способ защитить себя от приставаний незнакомцев

Пользовательница TikTok под ником @andreaelena66 спаслась от приставаний назойливого мужчины с помощью администратора клиники. Она также поделилась полезным для всех девушек эффективным способом защитить себя.

Андреа Елена рассказала, что ждала приема в стоматологической клинике, когда к ней начал приставать незнакомый мужчина. Он пытался узнать, как ее зовут, где она живет и работает. Незнакомец также предложил Елене подвезти ее домой после осмотра врача, но она отказалась. Тогда мужчина начал настаивать.

В этот момент девушка решила создать заметку в телефоне со следующим текстом «Мужчина позади меня пытался насильно усадить меня в свою машину» и показала ее администратору. В ответ та позвала охранника, который проводил девушку до кабинета врача, а потом и до такси, которое для нее вызвала и оплатила клиника.

В видео спасенная девушка отблагодарила клинику и ее неравнодушных работников и предложила девушкам, оказавшимся в похожей ситуации, также использовать заметки телефона.

Ранее сообщалось, что во Флориде, США, бармен по имени Макс Гутьеррес спас девушек от приставаний назойливого мужчины с помощью хитрого способа. Он оставил записку, в которой написал: «Если этот парень вам докучает, перекиньте хвост с одного плеча на другое, и я попрошу его убраться. Он меня самого пугает».