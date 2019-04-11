Пристававших к манекену мужчин задержали

В турецкой Анталии задержали трех местных жителей, укравших шубу из магазина и целовавших там манекен. Об этом сообщает телеканал Haberturk.

Утром 11 апреля хозяин магазина увидел, что одна из шуб, выставленных на продажу, исчезла, и вызвал полицию. На манекене зафиксировали наличие множества отпечатков пальцев, а камера видеонаблюдения сняла трех правонарушителей в возрасте 25-30 лет, которые проникли в магазин ночью.

«Они целовали манекен и приставали к нему», — передает телеканал. После этого они украли шубу и скрылись.

В тот же день подозреваемых задержали, а затем выпустили под полицейский контроль. Следствие продолжает выяснять обстоятельства инцидента.

В январе в Москве в Третьяковской галерее похитили картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». В день этого инцидента там похитили и шубу стоимостью 250 тысяч рублей. Москвичка пришла на выставку, сдала шубу в гардероб, а после посещения экспозиции оказалось, что шуба исчезла. Именно в этот момент и украли «Ай-Петри. Крым». На следующий день картину нашли и вернули.

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