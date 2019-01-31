После кражи шубы из Третьяковки возбудили дело

Московская полиция начала расследование в связи с кражей шубы из Третьяковской галереи, пропавшей из гардероба в тот же день, когда была похищена картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», сообщает «Интерфакс».
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).
О пропаже шубы стоимостью 250 тысяч рублей в полицию заявила 27 января 47-летняя посетительница, которая сдала вещь в гардероб, но потом ее там не оказалось. Через некоторое время выяснилось, что неизвестный похитил картину Куинджи.
Высказывались предположения, что оба преступления могут быть связаны между собой. Вор воспользовался суматохой, вызванной сообщением о краже шубы, снял полотно со стены и вынес из музея.
«Скорее всего, шубу украли, чтобы возникли переполох и суета. Служба безопасности не знала, за какое дело хвататься», — сказал охранник музея газете «Московский комсомолец».
29 января сообщалось, что следствие разыскивает сообщников обвиняемого в краже картины Дениса Чуприкова. Он был арестован на два месяца. В суде мужчина отказался признать свою вину в хищении ценного полотна.
Уроженец Феодосии Чуприков похитил картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» на глазах посетителей музея 27 января.
Полицейские задержали подозреваемого в его доме в поселке Заречье (Московская область). В том же поселке была найдена картина.