Опубликовано видео с ликвидированными в Дагестане боевиками

Национальный антитеррористический комитет (НАК) показал видео спецоперации в Буйнакском районе Дагестана, где были ликвидированы двое боевиков. Запись публикует Telegram-канал Zvezdanews.

На кадры попали оцепленные участки района, на которых ввели режим контртеррористической операции (КТО), а также лагерь, разбитый боевиками в лесу, и сами бандиты. При себе у преступников были автоматы и боеприпасы.

Ранее сообщалось, что боевиков ликвидировали в ходе спецоперации. По данным спецслужб, они планировали совершить террористический акт. Преступникам предложили сдаться, после чего бандиты открыли огонь по полицейским и были ликвидированы.