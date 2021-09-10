В ходе спецоперации в Дагестане ликвидировали двух боевиков

В Буйнакском районе на юго-западе Дагестана ликвидировали двух боевиков в ходе контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

По данным спецслужб, бандиты планировали совершить террористический акт. При себе у них были автоматы и боеприпасы, а в машине боевиков обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство.

Преступникам предложили сдаться, после чего они открыли огонь по полицейским и были ликвидированы.

Как уточнили в НАК, пострадавших среди мирного населения и сотрудников полиции нет.

10 сентября стало известно о введении режима контртеррористической операции (КТО) на некоторых участках Буйнакского района. В зоне действия режима ввели ряд ограничений: в частности, паспортный контроль, досмотр автотранспорта и другие меры.

Отмечалось, что мероприятия в рамках КТО проходят в границах между горами Заузунбаш, Мискинбаш и Санаторская.