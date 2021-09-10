Власти Дагестана ввели режим контртеррористической операции в одном из районов

Власти Дагестана ввели режим контртеррористической операции (КТО) на некоторых участказ Буйнакского района на юго-западе республики. Идет поиск участников незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Оперативный штаб Дагестана.

По словам источника агентства в правоохранительных органах республики, в районе сейчас идет отработка оперативной информации о возможном передвижении и местонахождении боевиков. В зоне действия режима будет введен ряд ограничений: в частности, паспортный контроль, досмотр автотранспорта и другие меры.

Сообщается, что мероприятия в рамках КТО проходят в границах между горами Заузунбаш, Мискинбаш и Санаторская.

Последний раз режим контртеррористической операции российском регионе вводили в июле. Тогда «в целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства» режим КТО был установлен в нескольких районах Кабардино-Балкарии.