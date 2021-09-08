Пожизненно осужденный за захват школы в Беслане попросил пересмотреть приговор

Нурпаши Кулаев, осужденный на пожизненное заключение за захват школы №1 в Беслане, намерен обжаловать приговор. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Террорист попросил пересмотреть его дело и направил обращение в аппарат Уполномоченного по правам человека Северной Осетии, которое будет рассмотрено в течение 30 дней. Об этом изданию рассказали в ведомстве.

Кулаев запросил материалы своего дела. Террорист указывает на некачественную защиту со стороны его адвоката Альберта Плиева.

Кулаев по-прежнему не признает своей вины в совершении теракта. Во время допроса на суде он утверждал, что оказался в школе не по своей воле — якобы его заставили, и он до последнего не знал, куда его везут на автомобиле.

26 мая 2006 года Нурпашу Кулаева признали виновным в терроризме, убийстве двух и более человек, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и других преступлениях. Ввиду особой опасности, которую подсудимый представляет для общества, суд счел, что Кулаев заслуживает высшей меры наказания — смертной казни, но, учитывая мораторий в России, ее заменили на пожизненное заключение в колонии особого режима.

Кулаев отбывает пожизненное заключение в колонии «Полярная Сова» в поселке Харп на Ямале. Он единственный из захвативших школу террористов, выживших после штурма.

1 сентября 2004 года в Беслане в школе №1 боевики захватили более 1100 человек. 3 сентября начался штурм школы. Всего во время теракта погибли 334 человека. Был уничтожен 31 террорист.