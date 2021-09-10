В популярном городе Италии за туристами установят круглосуточную слежку

Венеция станет следить за перемещениями туристов и их телефонами через камеры

Чтобы избежать толп туристов, власти популярного итальянского города Венеция установят за путешественниками круглосуточную слежку. Об этом пишет Reuters.

На улицах Венеции разместят 468 камер видеонаблюдения и оптических датчиков, а также внедрят систему отслеживания мобильных телефонов, чтобы отличать жителей города от туристов.

Кроме того, техника позволит определить, откуда приезжают путешественники и куда они направляются, — каждые 15 минут власти будут получать актуальные данные в режиме реального времени, например, насколько многолюден город, сколько гондол идет по Гранд-каналу, скорость лодок и уровень воды в каналах.

Кроме того, местные власти хотят заставить туристов заранее бронировать посещение города. Так, с путешественников, приезжающих в Венецию на один день, будет взиматься налог от трех до десяти евро (от 260 до 860 рублей) за въезд, в зависимости от времени года.

Мэр Венеции Луиджи Бругнаро заявил, что его цель — сделать туристический поток более устойчивым. Глава города также отметил, что собранные данные будут анонимными. Тем не менее, по его словам, такие меры нужны еще и для того, чтобы контролировать поведение путешественников на улицах.

Отмечается, что план Бругнаро является предметом горячих споров. Существует мнение, что такие меры отпугнут менее обеспеченных туристов и превратят город в тематический парк. Однако другие итальянцы, наоборот, поддерживают идею мэра.

«Я живу здесь 30 лет, и раньше все было по-другому. Раньше Венеция была по-настоящему романтичной. Теперь люди просто спешат купить шашлык, сделать быстрое селфи на мосту Риальто, а затем бегут обратно на поезд. Я не знаю, действительно ли им это нравится», — поделился один из местных жителей.

Ранее в сентябре сообщалось, что власти Дагестана потратят 10 миллионов рублей на создание программного обеспечения, которое будет отслеживать перемещение туристов по мобильной связи. Так, путешественники должны предоставить данные о датах поездки, стране и регионе проживания, цели и типе визита, возрасте и уровне дохода. Кроме того, в отчетах будут указываться траты туристов.

