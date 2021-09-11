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Диетолог назвал опасные для пожилых россиян продукты

Врач-диетолог Гинзбург посоветовал пожилым отказаться от сахара и подсолнечного масла
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Фото: Pixabay

Россиянам старше 60 лет рекомендуется отказаться от сахара, поскольку этот продукт может быть опасным для пожилых людей. Об этом заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург, передает телеканал «Звезда».

Кроме того, нужно отказаться от варенья и меда. Не стоит класть сахар в чай, увлекаться конфетами и другими сладостями. Врач назвал 20 граммов максимальной дозы сахара в день.

Также Гинзбург посоветовал исключить из рациона подсолнечное масло, так как избыток жирных кислот, особенно в пожилом возрасте, вызывает воспаления, влияет на настроение и поведение. Его можно заменить оливковым.

Вредное для употребления и красное мясо — свинина, говядина и баранина. Вместо этого стоит есть побольше мяса птицы и рыбы. Навредить организму могут и продукты с гликемическим индексом: изделия из просеянной муки, белый хлеб, нарезные батоны, картофель, рис. «В пожилом возрасте нужно увеличить количество овощей, зелени в рационе. Надо есть больше чеснока и лука. Рекомендовано увеличить потребление кисломолочных напитков, круп грубого помола и хлеба», — заключил эксперт.

Ранее пищевой технолог Аамир Манан Дава заявил, что самым опасным сочетанием продуктов для здоровья является смесь сахара и жира. При подобном рационе формируется зависимость, а человек начинает получать удовольствие только от питания, которое содержит жир и сахар.

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