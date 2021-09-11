Жительница Балашихи привезла гроб с телом сестры к администрации города

Жительница подмосковной Балашихи Наталья Чуканова привезла к зданию администрации города гроб с телом сестры. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник на похоронном рынке.

Женщина рассказала, что 10 сентября приехала на Фенинское кладбище, где хотела похоронить сестру. «У нее там было место, где был уже захоронен ее отец», — пояснила она.

Собеседник издания сообщил, что на кладбище Чуканову встретил представитель Муниципального казенного учреждения, отвечающего за местные кладбища, и предложил услуги «Центра мемориальных услуг» стоимостью 120 тысяч рублей. В случае отказа, по его словам, женщине не смогут выдать разрешение на подзахоронение.

Чуканова обратилась в одну из частных ритуальных фирм, которая готова была оказать похоронные услуги за 15 тысяч рублей. «В итоге все родственники сейчас на Фенинском кладбище, включая маму, разрешения так и нет, хотя все документы [Чуканова] предоставила», — рассказал источник.

Женщина получила отказ в выдаче разрешения и привезла гроб к администрации Балашихинского района. Она также потребовала от властей прояснить ситуацию. В администрации пообещали разобраться. Позднее Чуканова рассказала, что организация, требовавшая 120 тысяч рублей, выдала ей разрешение на захоронение.