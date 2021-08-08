Британка устроила заплыв с гробом по грязной реке

Жительница Великобритании Анджела Джойс начала проводить заплывы с гробом по реке Уай, чтобы обратить внимание общественности на проблему загрязнения водоемов, сообщает «Би-би-си».

На коричневом гробе было написано «Смерть Уая» (Death of the Wye). Вместе с ним пловчиха тащит за собой два плота со стоящими на них фигурами в костюме смерти с косой.

Сама Джойс сплавляется по реке уже 35 лет, а на эту акцию она решилась из-за того, что заметила множество новых загрязнений в воде. Женщина призвала власти увеличить штрафы для загрязнителей окружающей среды и усилить защиту всех рек.

Она объяснила, что раньше пыталась привлечь внимание к проблеме с помощью статей, но они не привлекали никакого внимания. Поэтому она решила проводить такие акции, чтобы достучаться до властей.

Между тем, как сказано в публикации, правительство Уэльса потратило несколько миллионов фунтов стерлингов на улучшение качества воды в Уае, а также утверждает, что 46 процентов всех рек в регионе находится в хорошем состоянии.

На этой неделе президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям полностью ликвидировать незаконные свалки к 2024 году, и сделать это максимально дешево. До этого помощник секретаря Совбеза России Александр Абелин утверждал, что каждый год число таких свалок во всех регионах растет на 30 процентов.