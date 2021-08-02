Врач оценила опасность ржавой воды из-под крана

Врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева оценила опасность ржавой воды из-под крана в беседе с радио Sputnik.

По ее словам, использовать такую жидкость для питья или приготовления пищи вряд ли кто решится, однако, если использовать ее для умывания, то опасности для здоровья в этом нет. Специалист отметила, что большое количество железа в ржавой воде вреда не принесет, тем более что в организм оно не проникнет. «Стоит понимать, что кожа — это самый мощный барьер. Это не губка, здоровая кожа в себя не впитывает ничего за исключением каких-то лекарственных препаратов с добавлением молекул-проводников», — сказала она.

Однако, по словам Нагайцевой, если волосы до этого были высветлены, то после мытья ржавой водой они приобретут нежелательный оттенок. «Чтобы его вывести, необходимо будет обратиться к мастеру, которому придется изрядно потрудиться. Ведь желтоватый оттенок выводят, вновь осветляя волосы», — сказала она.

В январе жительница Пушкина (Ленинградская область) пожаловалась на ржавую воду из-под крана и отсудила у застройщика сотни тысяч рублей. Женщина доказала, что виновата организация, поскольку использует трубы плохого качества. Россиянка сама оплатила экспертизу. Лабораторные исследования показали, что холодная и горячая вода в квартире не соответствуют нормам СанПиН. Управляющая компания пришла к выводу, что виноват застройщик — трубы были ненадлежащего качества. Также была нарушена технология при их вводе в эксплуатацию и отсутствовала система водоподготовки.