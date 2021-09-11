Россия потребует экстрадиции пойманного в Испании вора в законе Левана Абуладзе

Генеральная прокуратура России будет требовать экстрадиции вора в законе Левана Абуладзе, известного как Леван Сухумской, которого поймали в Испании после того, как он сбежал из суда во Владимире. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Вопрос о направлении в компетентные органы Испании запроса о выдаче Абуладзе планируется решить в срок, предусмотренный Европейской конвенцией о выдаче от 13 декабря 1957 года», — заявили в пресс-службе.

Также Генпрокуратура запросила у прокуратуры Владимирской области документы, необходимые для направления запроса о выдаче Абдуладзе.

2 сентября Абуладзе поймали в аэропорту Барселоны. Он пытался въехать в страну по фальшивому паспорту гражданина Украины. Агенты полиции узнали о предстоящем прибытии в Испанию влиятельного вора в законе, который намеревался управлять преступным сообществом, обосновавшимся в стране.

В декабре 2020-го авторитет сбежал из владимирского суда. 16 декабря его доставили в суд для продления срока содержания под стражей. Там адвокаты настояли, чтобы конвоиры сняли наручники с Сухумского. После этого Абуладзе, усыпив внимание охранников, отлучился в туалет и скрылся в неизвестном направлении.

Леван Сухумский отбывал четырехлетний срок за наркотики и подделку документов в тюрьме «Владимирский централ». Весной 2020 года он освободился, но его вновь задержали и по решению суда поместили в спецприемник для иностранных нелегалов.