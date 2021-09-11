Эксперты обсудили тему «Информационные технологии» на конкурсе «Лидеры России»

В Мастерской управления «Сенеж» начался финал трека «Информационные технологии» конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». К оценочным мероприятиям допущен 251 специалист в области IT из 48 регионов России.

Открывая финал трека, заместитель председателя правительства России, куратор трека Дмитрий Чернышенко пожелал участникам удачи и отметил, что в конкурсе приняли участие представители разных отраслей экономики.

«Приветствую всех в финале самого технологичного трека конкурса «Лидеры России»! Цифровая трансформация — это национальная цель, которую поручил нам Президент. По разным оценкам нам не хватает примерно 1 млн специалистов этой отрасли, таких, как вы. Очень приятно, что этот трек востребован — на него зарегистрировалось более 16 тысяч человек, представляющие все федеральные округа. Важно, что на трек пришли люди из самых разных сфер — мы ожидали, что будет только IT и коммуникации, но я вижу, что есть участники из металлургии, образования, нефтепереработки, атомной промышленности, банковской сферы, есть ребята из государственной службы. Цифровая трансформация везде. Победители смогут поработать с крутыми наставниками, с лучшими представителями сферы информационных технологий в России, и, что самое важное, пройти стажировки в крупнейших IT-компаниях и ведущих коммерческих организациях. Не бойтесь идти вперед, постоянно учитесь, будьте «голодными» до новых знаний, верьте в себя и знайте, что в нашей стране сейчас уникальные возможности для старта и роста», — обратился к участникам Дмитрий Чернышенко.

«Предприятия и компании, нацеленные на цифровую трансформацию, часто испытывают нехватку профессиональных кадров и буквально соревнуются друг с другом за лучших IT-специалистов и особенно управленцев. Компетенции в сфере информационных технологий вкупе с управленческими навыками еще более ценны и востребованы в регионах. Без преувеличения за лидерами сферы не только будущее, но и технологичное, комфортное сегодня — грамотное управление проектами, оптимизация бизнес-процессов, информационная безопасность нашей страны. В финал прошел 251 участник из 48 регионов страны. Это люди, которые мыслят нестандартно, кто готов развиваться и предлагать самые прорывные идеи», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Большинство финалистов представляют Центральный федеральный округ (140 человек), на втором месте Северо-Западный федеральный округ (30 человек), на третьем — Приволжский федеральный округ (28 человек). В лидерах по числу финалистов — Москва (102 участника), Санкт-Петербург (24 участника), Московская область (23 участника), Свердловская область (9 финалистов) и Республика Татарстан (8 финалистов).

В треке «Информационные технологии» конкурса «Лидеры России» принимают участие специалисты до 55 лет с опытом управления не менее 2 лет. Самому молодому финалисту Вадиму Бутко из Владивостока — 25 лет. Средний возраст участников — 36 лет.

В числе финалистов 23 кандидата наук, а 55 участников финальных испытаний имеют два и более высших образований. 43 процента финалистов имеют опыт предпринимательской деятельности, а 16 процентов работали в органах государственной власти или местного самоуправления.

11 сентября, участники проходят оценочные мероприятия, поучаствуют в проблемно-деловой игре. В заключительный день финала, 12 сентября, финалисты встретятся с наставниками конкурса и победителями прошлых сезонов, послушают лекции от ведущих представителей IT-сообщества и узнают имена победителей трека.

«Объективность оценки участников обеспечивается двумя факторами. Во-первых, серьезной подготовкой оценщиков — сейчас в оценочных мероприятиях в основном принимают участие эксперты-«ветераны», те, кто работали с первых сезонов.

Во-вторых, качественной методологией оценки. Правила игры определены очень четко, что не дает оценщикам проявлять субъективное мнение», — рассказал декан факультета оценки и развития управленческих кадров Высшей школы государственного управления РАНХиГС Илья Шебураков.

Всего в треке зарегистрировались 16015 человек. Это участники до 55 лет с управленческим опытом не менее 2 лет.

Лучшие участники трека получат возможность повысить квалификацию в лучших учебных заведениях страны, специализирующихся на подготовке руководителей цифровой трансформации, поработать с наставником из числа лучших представителей сферы информационных технологий и инноваций в России, пройти стажировки в органах государственной власти и подведомственных организациях, реализующих проекты цифровой трансформации, компаниях с государственным участием, крупных холдингах, принять участие в международных ИТ-форумах в статусе почетных гостей, общественных и экспертных советах в проектах государственных органов власти.

Дополнительная информация на официальном сайте: ЛидерыРоссии.рф.

