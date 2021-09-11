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На монументе Александра Невского увековечили образы псковских десантников

Владимир Путин: образы псковских десантников увековечили на монументе Александру Невскому
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Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

В мемориале «Александр Невский с дружиной», открытом в Псковской области на берегу Чудского озера, увековечены образы псковских десантников, погибших в Чечне в 2000 году. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на открытии мемориала, передает РИА Новости.

«Здесь мы видим и лица десантников легендарной шестой роты, которые проявили массовый героизм уже в наше время. Символично, что их полк носит имя Александра Невского. И сегодня воины этого полка здесь в почетном карауле», — отметил глава государства.

Путин поблагодарил скульптора Виталия Шанова «за талантливое воплощение героических образов воинов-защитников».

Ранее сообщалось, что Путин в ходе визита в Псковскую область также проведет рабочую встречу с губернатором региона Михаилом Ведерниковым.

29 февраля 2000 года члены вооруженной группы под руководством Шамиля Басаева и Амира ибн аль-Хаттаба напали на военных 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск в районе села Улус-Керт. Наступление было осуществлено с трех сторон, при этом в военнослужащих прицельно стреляли из автоматов Калашникова. В ходе многочасового боя 84 десантника погибли, в живых остались только шестеро. За мужество и героизм 22 солдатам и офицерам было присвоено звание Героя России, причем 21 — посмертно. Банда Басаева потеряла в этом бою более 500 человек.

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