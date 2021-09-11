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Путин открыл мемориал Александру Невскому на Чудском озере

Владимир Путин открыл в Псковской области мемориал «Князь Александр Невский с дружиной»
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Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин прибыл в Псковскую область для открытия памятника Александру Невскому. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства принял участие в церемонии открытия мемориала «Князь Александр Невский с дружиной» на Чудском озере. Он также проведет рабочую встречу с губернатором региона Михаилом Ведерниковым.

Мемориальный комплекс на берегу Чудского озера включает в себя шесть фигур спешившихся витязей, а также три конных фигуры, доспехи поверженного врага и флаговую группу. В этих краях 5 апреля 1242 года произошло Ледовое побоище. В 2021 году в России отмечается 800-летие со дня рождения Александра Невского.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил жителей столицы с Днем города и отметил, что праздник «объединяет миллионы граждан России».

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