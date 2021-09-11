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Путин поздравил москвичей с Днем города

Президент Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города и восхитился красотой столицы
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Фото: Владимир Новиков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил жителей столицы с Днем города и отметил, что праздник, как и сама Москва, «объединяет миллионы граждан России». Слова главы государства передает РИА Новости.

«Величественная и горделивая, она не застыла в своей степенной торжественности, сохраняя мудрость древнего города, идет в ногу со временем, с его стремительными переменам, живет в ускоренном ритме созидания, как и подобает одному из крупнейших мегаполисов мира», — сказал российский лидер во время выступления в парке «Зарядье».

Президент подчеркнул, что Москвой, ее красотой и особым характером невозможно не восхищаться. По его словам, город меняется, но сохраняет свою неповторимость. «Его уникальное историческое, культурное, архитектурное наследие привлекает и москвичей, и гостей столицы. И, конечно же, требует самого бережного, уважительного отношения», — сказал Путин.

В 2021 году москвичи отмечают 874-летие столицы. Празднования проходят 11 и 12 сентября.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для всех пассажиров в День города, 11 сентября, проезд по Московскому центральному кольцу (МЦК) будет бесплатным. Кроме того, он отметил, что в Москве в этом году запланированы достаточно скромные мероприятия к этому празднику.

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