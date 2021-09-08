Путин примет участие в мероприятии ко Дню Москвы

Президент России Владимир Путин примет участие в торжественном мероприятии, которое приурочено к празднованию Дня города в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«У президента запланированы мероприятия. Он выступит на одном из торжественных мероприятий, которое посвящено празднованию Дня Москвы», — сказал представитель Кремля.

День города в Москве отмечается 11 и 12 сентября.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в День города, 11 сентября, проезд по Московскому центральному кольцу (МЦК) будет бесплатным для всех пассажиров. Кроме того, он отметил, что в Москве в этом году будут достаточно скромные мероприятия ко Дню города.