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Роспотребнадзор ответил на слухи о блокировке смартфонов Xiaomi в Крыму

Роспотребнадзор прокомментировал информацию о сбоях в работе смартфонов Xiaomi в Крыму
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Фото: Onur Binay / Unsplash

Информации от граждан о блокировках смартфонов китайского производителя Xiaomi в Крыму к настоящему времени нет. Таким образом представитель Роспотребнадзора прокомментировал слухи о сбоях в работе устройств, передает РБК.

«Жалоб не поступало. При обращении потребителей будет проведена соответствующая проверка», — пояснили в ведомстве.

Ответ поступил после того, как несколько дней назад СМИ рассказали о начале блокировок смартфонов Xiaomi в ряде регионов мира, в том числе в Иране, Сирии, Северной Корее, Судане и в Крыму.

По данным издания, процесс идет уже около месяца. Через несколько дней после покупки устройства пользователи сталкиваются с принудительной блокировкой аппарата. При включении на нем появляется надпись, что политика Xiaomi не разрешает продажу продукта на этой территории.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что если такая информация подтвердится, то пользователи могут обратиться в суд с имущественным иском к компании. Кроме того, само ведомство имеет право заявить групповой иск к производителю. В случае конкретных примеров Роспотребнадзор изучит их и разработает соответствующие рекомендации.

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